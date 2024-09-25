❗ Мишустин подтвердил повышение МРОТ с 1 января 2025 года

К 2030 году МРОТ должен достигнуть 35 тыс. рублей.

В начале обсуждения на заседании Правительства проекта федерального бюджета и прогноза социально-экономического развития на 2025 год и плановый период 2026-2027 Михаил Мишустин заявил, что с начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22 440 рублей (сейчас он 19 242 руб.).

Это поможет повысить зарплаты порядка 4 млн работников.

Также запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе работающим пенсионерам.

Ранее мы писали, что известны основные параметры федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027.