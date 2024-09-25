Минфин: при переезде бизнес будет три года платить налог по ставкам УСН прежнего региона

Чтобы предприниматели массово не переезжали в регионы с «демпинговыми» ставками по упрощенке, Минфин обяжет их платить по прежним ставкам в течение трех лет.

Минфин собирается внести изменения в п. 2 ст. 346.21 НК, по которым бизнес на УСН при переезде в новый регион будет в течение трех лет платить налоги по ставке прежнего места регистрации, если на новом месте условия более выгодные.

Таким образом Министерство планирует бороться с необоснованной перерегистрацией компаний в субъектах РФ с «демпинговым» налоговыми ставками по УСН. Об этом пишет РБК.

«Данное изменение позволит исключить практику необоснованной перерегистрации бизнеса в субъектах Российской Федерации, в которых действуют пониженные налоговые ставки для налогоплательщиков, применяющих УСН», — сказали в Минфине.

Поправки планируют принять до начала декабря, они могут вступить в силу уже с 1 января 2025 года.

Руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин считает, что власти дадут право некоторым предпринимателям применять пониженную ставку сразу, не дожидаясь трех лет после переезда.

«Если я сейчас на основной системе налогообложения с доходами от 266 до 450 млн, то в следующем году смогу сменить регион регистрации и применять пониженные ставки УСН сразу», — сказал Никитин.

Стандартная налоговая ставка по УСН составляет 6% с объектом «доходы» и 15% для налогообложения по системе «доходы минус расходы». Однако региональные власти имеют право снижать налоги до 1% по доходам и до 5% по доходам за вычетом расходов. 100% сборов от предпринимателей на УСН идет в региональные бюджеты.

С 2025 года начнут действовать новые лимиты для применения упрощенной системы налогообложения. На УСН сможет перейти бизнес с доходами за девять месяцев до 337,5 млн рублей и оставаться на ней с доходами до 450 млн за год и остаточной стоимостью основных средств до 200 млн.

Недавно мы писали, что самым удобным для перевода бизнеса на УСН в 2024 году считают Калмыкию, Курганскую область, Мордовию, Удмуртию и Чечню.

За девять месяцев 2023 года число регистраций ИП в Калмыкии выросло на 60,7%, в Ингушетии — на 19,8%, в Чечне — на 19,6%.