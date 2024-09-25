Налоговые льготы производителей электроники будут зависеть от объема их инвестиций

Налоговые льготы получат те производители электронной продукции, которые вкладывают средства в разработку и в основные фонды компании.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил о планах привязать льготы по налогу на прибыль и страховым взносам с объемом инвестиций в разработки и основные фонды. Нововведение будет действовать с 2025 года для производителей электронной продукции.

«Льготы <...> не должны трансформироваться напрямую в прибыль, поэтому сейчас с коллегами обсуждаем введение неких условий, которые будут обуславливать получение льгот, к тем инвестициям, которые предприятия делают для развития собственных средств производства, собственных мощностей, в НИОКРЫ и так далее», — сказал Василий Шпак.

С 2022 года и до конца 2024 года для аккредитованных IT-компаний, разработчиков и производителей радиоэлектронной продукции действует нулевая ставка по налогу на прибыль.

Правительство планирует продлить льготы еще на три года. Для этих целей Минпромторг собирается включить в зачет выручку от услуг по разработке оборудования, химии, газов. Пока что учитывается выручка только от продаж продукции.