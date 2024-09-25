Налоговики стремятся исчислять НДС в режиме реального времени

Начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Елисей Балта обсудил вопросы модернизации системы администрирования НДС с коллегами из стран БРИКС.
Контроль за НДС помогает властям бороться с теневой экономикой, противостоять мошенничеству и обеспечивать прозрачность финансовых операций.
«Общее стремление всех налоговых органов — это исчисление НДС в реальном времени. Для этого важна прозрачность финансовых операций. Только благодаря этому мы можем закрывать налоговый разрыв в НДС и противостоять мошенничеству с ним <…>. Мы должны совершенно по-другому начать смотреть на управление рисками и начать заниматься ими в реальном времени», — сказал Балта.
Директор департамента международных проектов АО «ГНИВЦ» Антон Баранов представил модель зрелости администрирования НДС. Она состоит из пяти уровней: от доцифрового взаимодействия до администрирования налога в момент транзакции, что гарантирует уплату НДС.
Проект по модернизации НДС приведет к глобальному сотрудничеству в области налогового администрирования. Рабочая группа подготовит сводный отчет с обзором лучших передовых практик в странах БРИКС и модель зрелости системы администрирования НДС.
Ранее мы сообщали, что ФНС показала, как следит за действиями пользователей в электронных сервисах.
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