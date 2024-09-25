ФНС обновит регламент подачи деклараций и расчетов

Налоговики сократят сроки регистрации документов и деклараций при подаче через ТКС, личные кабинеты и сайт ФНС.

ФНС планирует внести изменения в регламент подачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам.

Согласно проекту приказа, будет установлен единый срок оказания услуги — 2 рабочих дня с момента подачи документов. Сейчас сроки зависят от способа подачи декларации и ее формы. Например, бумажная или электронная.

Срок регистрации декларации при подаче через ТКС, сайт ФНС или личный кабинет налогоплательщика составит 1 рабочий день. Два дня займет обработка, если подавать документы лично в налоговую инспекцию.

В регламенте установят три варианта оказания услуги. Выбор варианта будет определяться анкетированием в зависимости от статуса заявителя: юрлицо, ИП или физлицо.