Можно ли на УСН отдельно от оплаты труда учитывать НДФЛ с работников: позиция Минфина

Минфин в письме от 23.09.2024 № 03-11-06/2/91209 заключил, что суммы НДФЛ, удерживаемые из доходов работников, нельзя отдельно включать в расходы при определении налоговой базы по УСН.

Их учитывают именно в составе начисленных сумм оплаты труда.

Расходы на оплату труда учитывают в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения — в момент такого погашения. Об этом говорит подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК.

Значит, удержанный НДФЛ отражают в расходах на дату выплаты работникам зарплаты и независимо от того, когда НДФЛ перечислен в бюджет.

То есть упрощенцы не могут квалифицировать удержанный НДФЛ как расходы на уплату налогов. Поэтому к ним неприменимо правило об отражении налогов в расходах на дату, когда они считаются уплаченными в бюджет.