Депутаты сделают прозрачной работу управляющих компаний

Управляющие компании будут каждый год отчитываться перед собственниками о сделанной работе и потраченных средствах за предыдущий год.

Госдума в первом чтении приняла разработанный депутатами законопроект, по которому управляющая компания в течение первого квартала каждого года будет отчитываться перед собственниками помещений в многоквартирном доме за прошлый год.

«Это позволит сделать деятельность управляющих компаний прозрачнее, а их отчеты — максимально публичными. Сейчас требования к форме таких ежегодных обязательных отчетов перед жильцами отсутствуют, что затрудняет получение ими объективной информации о стоимости и качестве проведенных УК работ», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Пока что в Жилищном кодексе нет требований к предоставлению отчетов о деятельности по управлению многоквартирным домом, что приводит к злоупотреблению со стороны жилищно-строительных кооперативов. Как только новые правила начнут работать, собственникам станет проще контролировать, на что тратят их средства.

Предположительно, закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.