Для госзакупок теперь подойдет банковская гарантия из ЕАЭС

Ратифицировано Соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон, который обеспечит взаимное признание в ЕАЭС банковских гарантий, выдаваемых для таких закупок.

Совет Евразийской экономической комиссии вправе устанавливать критерии, которым должны соответствовать банки государств-членов, выдающие банковские гарантии для участия в государственных закупках в других государствах-членах ЕАЭС.

Установлено требование об отсутствии в течении шести месяцев применения к гаранту мер по банкротству, а также уровень кредитного рейтинга, предусмотренного законодательством государства-бенефициара.

Также введены такие критерии как размер капитала и нормативы его достаточности.

Ранее механизм допуска банков к системе государственных закупок ЕАЭС отсутствовал, уточнил член комитета Совфеда по международным делам Александр Никитин.