Минтруд увеличит список должностей, которые могут занимать женщины

Минтруд предложил сократить перечень производств, работ и должностей, в которых труд женщин ограничен.

Например, женщины смогут выполнять работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию.

«Внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм при управлении самоходными машинами, а также в некоторых других видах деятельности. С учетом этого предлагается исключить эти позиции из перечня профессий, на которых труд женщин запрещен», — сказал замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Список профессий с ограничением женского труда уже был сокращен до 100 с 1 января 2021 года. Это позволило женщинам водить большегрузные автомобили, работать в палубной команде судна, машинистом в метро и на скоростных поездах.