🌽 Урожай курсов повышения квалификации и профпереподготовки созрел! Старт потока 1 октября

Запускаем новую акцию на курсы для профессионального роста. До пятницы, 27 сентября, вы можете купить курсы по бухгалтерии с нуля, учету на маркетплейсах, УСН, управленке, НДС и аналитику 1С со скидками до 83%. Успейте воспользоваться выгодным предложением! Старт потока уже 1 октября.

Этой осенью бухгалтера ждут очередные перемены. С 1 октября Ozon меняет тарификацию размещения товаров, будет расширен список продукции, подлежащей маркировке, зарплаты бюджетников вырастут на 5,1%, проиндексируют выплаты военным пенсионерам, начнется осенний призыв — и это только малая доля изменений, которые ожидают бухгалтера в ближайшем будущем.

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Акция до 27 сентября включительно! Старт потока 1 октября.

Мы собрали урожай самых полезных и свежих курсов. Выбирайте и скорее приступайте к учебе.

Каталог курсов

Вы будете учиться на реальных примерах, чтобы уверенно работать по новым правилам осени 2024 года и налоговой реформы, которая вступит в силу в 2025 году.

На курсе повышения квалификации вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам.

В программу мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Старт нового потока 1 октября!

Скидка до 27 сентября 65%: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.

Вы научитесь:

анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;

создавать функциональные модели;

работать с базами данных и конфигурациями 1С;

использовать аналитические инструменты.

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Скидка до 27 сентября 83%: 9 900 рублей вместо 59 900 рублей.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев! Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Старт нового потока 1 октября!

Скидка до 27 сентября 74%: 7 500 рублей вместо 28 600 рублей.

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На курсе профпереподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Старт нового потока 1 октября!

Скидка до 27 сентября 64%: 12 900 рублей вместо 36 000 рублей.

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Бухгалтер, умеющий вести управленческий учет, является главным помощником руководителя в бизнесе. Станьте таким специалистом — получите повышение и увеличьте свой доход.

На курсе повышения квалификации вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Старт нового потока 1 октября!

Скидка до 27 сентября 71%: 6 900 рублей вместо 24 200 рублей.

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Вы научитесь формировать налоговую базу по НДС, оформлять счета-фактуры, разберетесь в том, кому положены льготы по НДС и как их применять.

Мы расширили программу курса повышения квалификации с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда отдельный блок по НДС для упрощенцев.

Старт нового потока 1 октября!

Скидка до 27 сентября 67%: 6 900 рублей вместо 20 700 рублей.

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