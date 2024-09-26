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Права потребителей

Покупатель отсудил деньги у «Перекрестка» за невкусную еду

Акцию «Вернем деньги, если не понравится вкус или качество» суд признал публичным договором и обязал торговую сеть оплатить покупку.

Районный суд Волгограда принял решение в пользу покупателя, который приобрел продукты в сети «Перекресток» и решил вернуть средства за невкусные продукты.

Магазин установил акцию: «Вернем деньги, если Вам не понравился вкус или качество». Причем возврат можно совершить без чека. Покупатель обратился за возвратом денег, но торговая сеть отказала в этом.

«Ответчик был обязан выполнить условия акции и вернуть истцу денежные средства за приобретенный товар, поскольку такие требования истец заявил в рамках заключенного с ответчиком публичного договора», — сказано в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

Суд признал, что акционное сообщение содержит признаки публичного договора, и постановил вернуть истцу 13 тыс. рублей, которые он потратил на продукты.

Ольга Кондакова
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Комментарии

2
  • Ирина

    Интересно, а невкусные продукты истец вернул?🤔

    • natti
      Бухгалтер

      На упаковке товара была надпись «Вернем деньги, если Вам не понравился вкус или качество. Без чека», видно других условий не было указано.