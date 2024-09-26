Больницы в сельской местности получили право торговать лекарствами

Чтобы повысить доступность медикаментов, в селах без аптек разрешат продавать лекарства в медицинских учреждениях.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 24 сентября 2024 г. № 1296.

Документ позволяет обособленным подразделениям медицинских организаций в сельских населенных пунктах, где нет аптек, получить лицензию на розничную торговлю лекарственными препаратами. Такие лицензии будут выдавать в упрощенном порядке.

«Снятие таких ограничений позволит повысить доступность лекарств для жителей сельской местности. Людям не придется ездить в соседние населенные пункты, чтобы приобрести или получить лекарства по льготе», — сказано на сайте кабмина.

Раньше право продавать лекарства в селах было только у амбулаторий, фельдшеров и отделений общей врачебной практики.