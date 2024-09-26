🌴 Минфин поменял позицию и разрешил санаториям нулевой НДС по услугам проживания

В письме от 29.07.2024 № 03-07-11/70669 Минфин разъяснил применение НДС при оказании санаторно-курортной организацией услуг:
по предоставлению мест для временного проживания, имеющем свидетельство о присвоении гостинице категории;
а также при оказании в данном средстве размещения услуг санаторно-курортного лечения, оформленных санаторно-курортными путевками.
В первом случае ставка НДС будет 0% в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 164 НК, если санаторий классифицирован в качестве гостиницы в соответствии с постановлением Правительства от 18.11.2020 № 1860.
Раньше Минфин считал, что в гостинице можно жить с НДС 0%, а в санатории – с НДС 20%.
Во втором случае — если указанное средство размещения используется для оказания услуг санаторно-курортного лечения, оформленных санаторно-курортными путевками, являющимися бланками строгой отчетности, — то действует освобождение от НДС.
Правильно работать с НДС по новым правилам 2025 года научим на курсе повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов», теперь в программе есть отдельный блок по расчету НДС для упрощенцев. Сейчас курс стоит 6 900 рублей вместо
20 700 рублей. Старт нового потока 1 октября.
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