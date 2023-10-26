💼 В гостинице можно жить с НДС 0%, а в санатории – с НДС 20%

Минфин выпустил очередное письмо, где снова отказал санаториям в ставке НДС 0% по услугам проживания без лечения.

Поясним суть проблемы: санатории, также, как и гостиницы – это объекты туристской индустрии. Но для гостиниц действует ставка НДС 0%, а для санаториев – освобождение от НДС, что менее выгодно. К тому же есть условие – услуги должны быть оформлены путевкой.

Но не все можно оформить путевкой.

Например, санаторий оказывает услуги по размещению командированных сотрудников. Они не едят и не лечатся там, а только проживают. Им выдают акт, а не путевку. Бухгалтер для авансового отчета будет ждать от них именно акт, ведь путевку в расходы не возьмешь.

В итоге санаторий вынужден платить НДС 20% за таких гостей.

Ранее Минфин в письме от 22.05.2023 № 03-07-11/46212 уже заявлял, что введение ставки 0% для санаториев нецелесообразно.

В новом письме от 31.08.2023 № 03-07-11/83096 ведомство еще раз подтвердило свою позицию: есть путевка – не будет НДС, нет путевки – будет НДС 20%.

Комментарий главного редактора «Клерка» Минфин продолжает настаивать на том, что будучи объектом туриндустрии, санаторий не оказывает услуги по размещению. Деятельность гостиниц регулируется Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ. Деятельность санаториев регулируется Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Санатории не разделяют отдельно услуги по размещению, лечению и питанию. Все это вместе входит в стоимость путевки. Поэтому и ставка гостиничная ставка НДС 0% для санаториев не применяется. Такие разъяснения есть в письме Минфина от 21.04.2023 № 03-07-11/36753, письме ФНС от 07.10.2022 № СД-4-3/13328@.

Нюансы нулевого НДС для гостиниц мы разбирали здесь.