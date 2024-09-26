ИП на спецрежиме не может получать имущественные вычеты по НДФЛ

Специальные налоговые режимы уже снижают нагрузку с индивидуального предпринимателя, поэтому вычеты по НДФЛ можно получить только с доходов, которые не облагаются налогом по пониженной ставке.

Минфин в письме от 16.02.2024 № 03-04-05/13893 ответил на вопрос, может ли предприниматель, который применяет спецрежим, получить имущественный вычет по НДФЛ.

Согласно п. 1 ст. 224 НК, право на получение налоговых вычетов есть у налогоплательщиков, чьи доходы относятся к основной налоговой базе. В рамках специальных налоговых режимов налоговая нагрузка и так существенно ниже, чем на ОСНО.

«К доходам индивидуального предпринимателя, получаемым от осуществления им тех видов деятельности, по которым он является налогоплательщиком налога, уплачиваемого в связи с применением специального налогового режима налогообложения, налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц не применяются», — сказано в письме Минфина.

Таким образом, ИП не может получить имущественный вычет по НДФЛ с доходов, которые облагаются налогом по пониженной ставке.