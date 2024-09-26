Работодатель должен оплатить переработки при увольнении сотрудников

Сотрудникам компенсируют неиспользованные дни отдыха за работу по выходным и в праздники.

Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому работодатель обязан компенсировать неиспользованные дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни при увольнении сотрудника.

Работник должен получить разницу между повышенной оплатой труда и теми средствами, которые ему уже начислили в стандартном размере.

Кроме того, сотрудники имеют право использовать день отдыха в течение года с момента работы в выходной или праздничный день. Этот отгул можно присоединить к отпуску.

Поправки начнут действовать с 1 марта 2025 года.