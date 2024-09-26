Получить лицензию на торговлю алкоголем станет проще

Минфин подготовил законопроект, который упростить процедуру получения лицензии на розничную торговлю алкоголем. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.
Сроки рассмотрения заявлений сократятся с 30 до 15 рабочих дней.
«Также законопроектом предусматривается сокращение перечня документов для получения лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — говорится в пояснительной записке.
Документы для получения лицензии будут проходить проверку в рамках системы межведомственного обмена, что ускорит рассмотрение заявлений.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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