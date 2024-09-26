Под предлогом обновления приложений мошенники крадут деньги

Злоумышленники убеждают пользователей обновить приложение банка, но вместо этого устанавливают программу, которая может удаленно управлять смартфоном.

Мошенники в телефонном разговоре убеждают пользователей обновить банковское приложение, но в итоге устанавливают вредоносную программу, которая дает доступ к дистанционному управлению смартфоном.

В сентябре 2024 года каждый десятый звонок злоумышленников проходил по этой схеме. Число жалоб от пользователей выросло в шесть раз. Об этом говорится на сайте ВТБ.

«Если подобная ситуация произошла с вами, сразу прекратите разговор и обратитесь в банк для блокировки личного кабинета, чтобы предотвратить вывод средств. Это очень важно, ведь зачастую мошеннические манипуляции оборачиваются для владельцев карт и счетов нулевым балансом», — сказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

В основном мошенники связываются с жертвами через мессенджеры, представляются сотрудниками банка и убеждают установить рабочую версию приложения. В противном случае угрожают заблокировать счета и карты клиентов.

Специалисты по безопасности рекомендуют не вступать в диалог с незнакомцами, не устанавливать подозрительные приложения и отказаться от привязки чужих банковских карт к своим счетам и аккаунтам. Уточнить информацию можно по официальным номерам телефонов банков.