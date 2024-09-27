Об оформлении кредитов начнут уведомлять через Госуслуги

Пользователям портала Госуслуги будут приходить сообщения, если кто-то собирается оформить кредит на их имя.

Центробанк совместно с Минцифры создают механизм, который позволит жителям страны получать уведомление о том, что на них оформляется кредит.

Также регулятор введет период охлаждения для оформления кредитов. Он будет таким же, как для денежных переводов.

Процедуру предоставления кредитов собираются приостанавливать, если сумма заемных средств превысит 50 тыс. рублей. Клиентам дадут два дня, чтобы подумать о необходимости займов. Об этом пишет РБК.

«Мы хотим дать возможность, чтобы люди могли ознакамливаться, что на них оформляется кредит, через личные кабинеты или портал Госуслуг», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Период охлаждения в кредитовании может вызвать неудобства у клиентов, которые хотят быстро приобрести нужный товар. Набиуллина сообщила, что импульсивные покупки и «спонтанные кредиты под воздействием навязчивой рекламы — это тоже путь к закредитованности граждан».

С 25 июля 2024 года банки должны проверять денежные переводы россиян. Если средства отправляют на подозрительный счет, то операции приостанавливаются на два дня. Банки, которые этого не сделали, будут обязаны вернуть клиентам полную сумму похищенных мошенниками средств.

Под периодом охлаждения обычно понимают срок в течение 30 дней с момента заключения кредитного договора. За это время клиент может отказаться от навязанных дополнительных услуг.