Можно гулять отпуск по основой работе и одновременно работать по совместительству

Сотрудник работает в двух торговых фирмах — по основному месту работы и по внешнему совместительству. Минтруд спросили, вправе ли он использовать ежегодный оплачиваемый отпуск по основной работе, продолжая работать в этот период по месту внешнего совместительства. И нужно ли уведомлять работодателя по совместительству об оформлении отпуска по основному месту.

Особенности предоставления отпуска при работе по совместительству установлены ст. 286 ТК. Работающим по совместительству ежегодные оплачиваемые отпуска дают одновременно с отпуском по основной работе. Если по совместительству не отработано шести месяцев, отпуск предоставляют авансом.

Если по совместительству продолжительность ежегодного отпуска меньше, чем по основному месту, то работодатель по просьбе сотрудника дает ему отпуск без сохранения зарплаты соответствующей продолжительности.

В письме от 16.08.2024 № 14-6/ООГ-4939 Минтруд заключил, что иных особенностей, в том числе требований в отношении работников-совместителей, ТК не устанавливает.

То есть нет обязанности уведомлять работодателя, что на основной работе начался отпуск. Не запрещено работать по совместительству во время отпуска на основной работе.