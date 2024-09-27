Банки

Россияне предоставили банкам больше 1,7 млн биометрических данных

12 тысяч банковских отделений предоставляют услуги по приему биометрических данных.

В 2024 году банки собрали в шесть раз больше биометрических данных клиентов — показатель превысил 1,7 млн. На 30 июня 2023 года объем собранной биометрии не превышал 270 тыс.

Сдать биометрию сейчас можно в 12 тыс. отделениях 180 банков по всей стране.

Удаленные услуги по сбору данных оказывают только 80 кредитных организаций.

«Мы за год собрали подтвержденной биометрии больше, чем за все предыдущее время, в 6 раз. У нас активно идет сбор <…> Биометрия становится такой же базовой технологией, как и многие. Она незаметно встраивается в сервисы и услуги», — сказал и.о. директора департамента финансовых технологий Банка России Станислав Короп.

Недавно мы писали, что в Единой биометрической системе (ЕБС) зарегистрировано больше 60 млн данных.

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    сколько из них было сдано добровольно, по желанию самого человека?

    В 2024 году банки собрали в шесть раз больше биометрических данных клиентов, показатель превысил 1,7 млн. На 30 июня 2023 года объем собранной биометрии не превышал 270 тыс.

    «Мы за год собрали подтвержденной биометрии больше, чем за все предыдущее время, в 6 раз. У нас активно идет сбор <…>

    план гонят?