Россияне предоставили банкам больше 1,7 млн биометрических данных

В 2024 году банки собрали в шесть раз больше биометрических данных клиентов — показатель превысил 1,7 млн. На 30 июня 2023 года объем собранной биометрии не превышал 270 тыс.

Сдать биометрию сейчас можно в 12 тыс. отделениях 180 банков по всей стране.

Удаленные услуги по сбору данных оказывают только 80 кредитных организаций.

«Мы за год собрали подтвержденной биометрии больше, чем за все предыдущее время, в 6 раз. У нас активно идет сбор <…> Биометрия становится такой же базовой технологией, как и многие. Она незаметно встраивается в сервисы и услуги», — сказал и.о. директора департамента финансовых технологий Банка России Станислав Короп.

Недавно мы писали, что в Единой биометрической системе (ЕБС) зарегистрировано больше 60 млн данных.