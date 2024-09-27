Порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров могут снизить до 100 евро в 2026 году и до 50 евро в 2027-м

Специальная комиссия в рамках ЕАЭС определяет ставки таможенных пошлин для разных категорий товаров для личного пользования.
Вот как менялся порог беспошлинной покупки:
1 января 2020 по 28 апреля 2022 года — €200.
С 28 апреля 2022 по 1 октября 2022 года — €1 000 (https://eec.eaeunion.org/news/sovet-eek-povysil-besposhlinnyy-porog-vvoza-tovarov-dlya-lichnogo-polzovaniya-do-1000-evro-i-31-kg/).
С 1 октября 2022 по 1 апреля 2023 года — €1 000 (https://eec.eaeunion.org/news/deystvie-poroga-besposhlinnogo-vvoza-tovarov-dlya-fizicheskikh-lits-v-1000-evro-prodleno-do-1-aprelya/?sphrase_id=164607).
С 1 апреля 2023 по 1 октября 2023 года — €1 000(https://eec.eaeunion.org/news/deystvie-poroga-besposhlinnogo-vvoza-tovarov-dlya-fizicheskikh-lits-v-1000-evro-prodleno-do-1-oktyab/).
С 1 октября 2023 по 1 апреля 2024 года — €1 000 (https://eec.eaeunion.org/news/do-1-aprelya-2024-goda-porog-besposhlinnogo-vvoza-tovarov-dlya-fizicheskikh-lits-sostavit-1000-evro-/).
1 апреля 2024 года закончился период действия временных повышенных норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. С 1 апреля 2024 года нормы составляют:
200 евро и 31 кг — для доставки почтой или перевозчиком;
500 евро и 25 кг — для наземного перемещения.
Проект решения предлагает с 1 января по 31 декабря 2025 года порог оставить на действующем с апреля 2024 года уровне — в 200 евро. Далее предполагается снижение порога:
до 100 евро — с 1 января по 31 декабря 2026;
до 50 евро — с 1 января по 31 декабря 2027 года.
Если стоимость товаров превышает эту сумму или вес, нужно заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг в части превышения норм.
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