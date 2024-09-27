Порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров могут снизить до 100 евро в 2026 году и до 50 евро в 2027-м

Россия — член Евразийского экономического союза. В рамках ЕАЭС есть свои таможенные правила. Например, есть правила для ввоза товаров личного пользования. Это подразумевает необходимость подачи таможенной декларации и уплаты таможенной пошлины.

Специальная комиссия в рамках ЕАЭС определяет ставки таможенных пошлин для разных категорий товаров для личного пользования.

Вот как менялся порог беспошлинной покупки:

1 января 2020 по 28 апреля 2022 года — €200.

С 28 апреля 2022 по 1 октября 2022 года — €1 000 (https://eec.eaeunion.org/news/sovet-eek-povysil-besposhlinnyy-porog-vvoza-tovarov-dlya-lichnogo-polzovaniya-do-1000-evro-i-31-kg/).

С 1 октября 2022 по 1 апреля 2023 года — €1 000 (https://eec.eaeunion.org/news/deystvie-poroga-besposhlinnogo-vvoza-tovarov-dlya-fizicheskikh-lits-v-1000-evro-prodleno-do-1-aprelya/?sphrase_id=164607).

С 1 апреля 2023 по 1 октября 2023 года — €1 000(https://eec.eaeunion.org/news/deystvie-poroga-besposhlinnogo-vvoza-tovarov-dlya-fizicheskikh-lits-v-1000-evro-prodleno-do-1-oktyab/).

С 1 октября 2023 по 1 апреля 2024 года — €1 000 (https://eec.eaeunion.org/news/do-1-aprelya-2024-goda-porog-besposhlinnogo-vvoza-tovarov-dlya-fizicheskikh-lits-sostavit-1000-evro-/).

1 апреля 2024 года закончился период действия временных повышенных норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. С 1 апреля 2024 года нормы составляют:

200 евро и 31 кг — для доставки почтой или перевозчиком;

500 евро и 25 кг — для наземного перемещения.

Проект решения предлагает с 1 января по 31 декабря 2025 года порог оставить на действующем с апреля 2024 года уровне — в 200 евро. Далее предполагается снижение порога:

до 100 евро — с 1 января по 31 декабря 2026;

до 50 евро — с 1 января по 31 декабря 2027 года.

Если стоимость товаров превышает эту сумму или вес, нужно заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг в части превышения норм.