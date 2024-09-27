Импорт

Порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров могут снизить до 100 евро в 2026 году и до 50 евро в 2027-м

Россия — член Евразийского экономического союза. В рамках ЕАЭС есть свои таможенные правила. Например, есть правила для ввоза товаров личного пользования. Это подразумевает необходимость подачи таможенной декларации и уплаты таможенной пошлины.

Специальная комиссия в рамках ЕАЭС определяет ставки таможенных пошлин для разных категорий товаров для личного пользования.

Вот как менялся порог беспошлинной покупки:

1 апреля 2024 года закончился период действия временных повышенных норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. С 1 апреля 2024 года нормы составляют:

  • 200 евро и 31 кг — для доставки почтой или перевозчиком;

  • 500 евро и 25 кг — для наземного перемещения.

Проект решения предлагает с 1 января по 31 декабря 2025 года порог оставить на действующем с апреля 2024 года уровне — в 200 евро. Далее предполагается снижение порога:

  • до 100 евро — с 1 января по 31 декабря 2026;

  • до 50 евро — с 1 января по 31 декабря 2027 года.

Если стоимость товаров превышает эту сумму или вес, нужно заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг в части превышения норм.

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