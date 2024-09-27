В России планируют награждать почетным званием заслуженного IT-специалиста

Кабмин рассмотрит вопрос о представлении к государственным наградам особо отличившихся специалистов из сферы IT.

С таким предложением выступила Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», пишут «Ведомости». Представители индустрии хотят добавить новое почетное звание — «Заслуженный работник информационных технологий Российской Федерации».

По мнению авторов инициативы, госнаграда будет стимулировать айтишников работать, а также станет показателем профессионализма.

Недавно мы писали, что IT-ипотеку могут дать региональным специалистам, которые работают на московскую компанию.