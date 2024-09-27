В 2024 году россияне стали в 2,3 раза чаще покупать отечественные товары

За первую половину 2024 года покупатели приобрели 17 млн товаров от более 2,5 тысяч локальных брендов и увеличили оборот по товарам на региональных витринах в 2,3 раза. Пики спроса пришлись на март и июнь 2024 года. Об этом сообщает пресс-релиз маркетплейса, есть в распоряжении «Клерка».

Ozon продолжает развивать проект «Сделано в России», запущенный в 2022 году в сотрудничестве с региональными властями и центрами «Мой бизнес». Сейчас на маркетплейсе представлены разделы из 16 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ивановской, Тульской, Вологодской, Саратовской, Липецкой, Ростовской, Курской, Новосибирской, Ульяновской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа, Башкортостана, Карелии и Марий Эл.

Разместить товар на витрину для дополнительного бесплатного продвижения может любой бренд-производитель из региона: заявку можно подать через отделения центров «Мой бизнес» и через региональные власти.

Наибольше популярностью пользуются товары из Москвы, Ивановской и Ростовской областей. В топе — косметика, аксессуары для дома и продовольственные товары.

Заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич отметил, что региональные витрины — один из способов, который позволяет дополнительно выделить продукцию местных предпринимателей для увеличения их объема и географии продаж. Для некоторых это рост охвата в десятки тысяч раз, причем с минимальным порогом входа. Потенциал региональных витрин видят и местные власти, которые заинтересованы в развитии локальных предпринимателей.

Ранее мы писали, что известны первые итоги проекта «Сделано в России» Мегамаркета по поддержке локальных брендов.