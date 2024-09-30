Wildberries начал бороться с ложными заказами

У маркетплейса работает система мониторинга фейковых заказов и отзывов. Сотрудники раскрыли свыше 100 мошеннических схем и выявили больше 94 тысяч нарушений.

Маркетплейс Wildberries запустил систему мониторинга, которая будет бороться с выкупом товарных запасов селлеров и с фейковыми заказами. Этот механизм действует с августа 2024 года, за месяц уже предотвратили больше 94 тыс. недобросовестных действий.

«Благодаря системе за один месяц товары 418 продавцов остались доступными для заказа реальным пользователям и предотвращено более 94 тысяч фейковых заказов. Таким образом предприниматели сохранили свой товарный запас активным, что особенно важно в условиях высокого спроса», — сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

Также система блокирует фейковые отзывы и не позволяет манипулировать рейтингами.

За год сотрудники Wildberries раскрыли больше 100 мошеннических схем на ПВЗ, информацию о нарушениях передали правоохранительным органам.