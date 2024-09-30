💬 Почти 95% россиян смотрят отзывы перед покупкой товара в интернете. Продавец должен отвечать на все отзывы, считает эксперт

Каждый день пользователи оставляют свыше 191 тысячи отзывов на товары в интернет-магазинах. Убедительно выглядят комментарии с фотографиями и видео.

Перед тем, как сделать заказ в интернет-магазине, 95% пользователей знакомятся с отзывами на товары и продавца. На постоянной основе это делает 68% россиян.

47% считают, что отзывы без фотографий или видео выглядят неубедительно. Только для 5% главным является сам отзыв и оценка. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Авито».

Никогда не читают отзывы в интернете только 2% опрошенных, а 3% и вовсе ничего не покупают в сети. 11% могут посмотреть отзывы, если есть время и настроение.

Пользователи от 18 до 24 лет в 97% случаев интересуются отзывами о товарах и продавцах.

В среднем покупатели интернет-магазинов каждый день оставляют больше 191 тыс. комментариев к товарам. Самые активные — жители Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Специально для «Клерка» комментирует Денис Зоммер — член Центрального Совета Независимого профсоюза «Новый Труд», руководитель орготдела:

«Многие пользователи маркетплейсов и досок объявлений читают отзывы на товар, изучают информацию о продавце: насколько он ответственный, как быстро отправляет покупку, является ли товар оригиналом или хорошей копией, или просто — кот в мешке. Все это покупатели предварительно могут узнать именно из отзывов. При этом продавцу необходимо всегда отвечать на негативный или позитивный комментарий — давать обратную связь.

Не секрет, что конкуренты нередко идут на хейт. Однако конкуренция далеко не в том, чтобы хейтить продавца или того, кто оказывает услугу. Конкуренция, прежде всего, в том, чтобы предложить товар дешевле, отправить его быстрее, сделать так, чтобы он соответствовал указанному в объявлении качеству.

Продавец должен отвечать на все отзывы — чтобы пользователь понимал, что его услышали и за отзыв благодарны. Рассматривать любой негатив — это в основе защиты прав потребителей.

К сожалению, если конкуренты пишут негатив от имени покупателей — с этим бороться практически невозможно. Тем не менее, главное в этой борьбе было, есть и будет — отличное качество, более низкая цена, быстрая реакция продавца на вопросы покупателя, а также быстрая отправка.

Самое важное как для продавца, так и для покупателя – честный подход. И если кто-то неправ, на это всегда необходимо давать обоснованный и объективный ответ. Именно такой подход обеспечит много положительных отзывов и увеличение товарооборота».