Рабочий день хотят сократить 72% сотрудников

Больше половины россиян хотели бы уделять больше времени домашним делам. Уйти пораньше с работы также хотят, чтобы не попасть в час-пик на транспорте.

Большинство россиян мечтают, чтобы их рабочий день заканчивался раньше установленного графика. Для 8% важно уйти с работы на 15 минут раньше, для 10% — на 30 минут.

Уходить с работы на час раньше хотят 30% сотрудников, 10% — на два часа, а 4% — на три часа. Об этом сказано в исследовании сервисов Работа.ру и «Подработка».

53% сотрудников признались, что им нужно больше времени для домашних дел. Дополнительное время на отдых хотят получить 47% россиян, а 41% желает уйти с работы пораньше, чтобы избежать часа-пик в транспорте.

Дополнительное время на самообразование и встречи с близкими нужно 28% сотрудников, столько же хотели бы чаще заниматься хобби. 14% собираются на подработку после завершения основной работы, а 13% мечтают больше времени уделять походу по магазинам.

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