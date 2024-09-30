Бюджет заработает на штрафах больше 203 млрд рублей

В 2024 году власти планируют получить 174,4 млрд рублей от штрафов, пеней и других санкций.

В Госдуму внесли правительственный законопроект о федеральном бюджете на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно документу, поступления от штрафов и санкций вырастут до 203,8 млрд рублей в 2027 году.

В 2025 году на такие поступления придется 191,7 млрд рублей, а в 2026 году — 197,3 млрд. В 2024 году ожидается, что штрафы принесут бюджету 174,4 млрд рублей.

Бюджетные поступления вырастут после ежегодной индексации тарифов платы за проезд транспортных средств массой свыше 12 тонн («Платон») на фоне роста сумм пеней и процентов, установленных в Налоговом кодексе. А также за счет денежных средств, связанных с решениями по коррупционным правонарушениям.

Мы писали, что кабмин определился с проектом бюджета на 2025-2027 годы.