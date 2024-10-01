Рынок российской рекламы в интернете превысил 381 млрд рублей

За полгода в интернете появилось больше 2 млрд рекламных сообщений, которые промаркировали и внесли в ЕРИР.

За первые шесть месяцев 2024 года объем рынка легальной рекламы в Рунете превысил 381 млрд рублей, включая НДС.

880,7 тыс. рекламодателей разместили на интернет-ресурсах свыше 2 млрд рекламных сообщений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные маркировки рекламы в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР).

В ЕГРИР зарегистрировались 4,4 тыс. рекламных агентств и больше 57 тыс. распространителей рекламы и операторов. 58,5% от всех бюджетов на продвижение пришлось на крупных рекламодателей. Суммарно они потратили около 92 млрд рублей.

Треть рекламных бюджетов пришлась на рекламодателей с бюджетами меньше 20 млн рублей.

Чаще всего средства на продвижение в интернете тратят предприниматели из Москвы (56%), Санкт-Петербурга (8%) и Московской области — 7%.

С 1 сентября 2022 года начали работать новые правила для маркировки рекламных сообщений. Всякую рекламу в интернете требуется маркировать, а данные о ней — передавать в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) через оператора рекламных данных (ОРД).

Недавно мы писали о том, как Роскомнадзор изменит требования к маркировке рекламы в интернете.