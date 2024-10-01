«Актион» прислал «Клерку» досудебную претензию из-за новости об иске на 154 млн рублей. Проводим опрос: удалять или нет?

На почту редакции поступила претензия от компании «Актион», в которой она требует удалить новость и выпустить опровержение. В противном случае нам грозит иск на 10 млн рублей.

Вчера на «Клерке» вышла новость, в которой рассказывается о споре между компанией «Справочно-правовой центр» (СПЦ) из Казани и компанией «Актион». СПЦ подал иск в суд о признании односторонннего отказа от исполнения договора незаконным и требует взыскать с ответчика убытки, упущенную выгоду и компенсацию вреда, всего на сумму 154 млн рублей.

Сегодня же редакция получила на электронную почту письмо, к которому прилагалась досудебная претензия:

Как видите, нас просят удалить новость, которая, кстати, является репостом новости из одного телеграм-канала. Поскольку новости мы пишем прежде всего для вас — наших читателей, то вас и решили спросить — стоит ли нам ее удалять или нет?

В опубликованной ранее новости приложены копии документов, на основании которых она и написана, иск реален, а не придуман ни авторами канала, ни редакцией «Клерка». Можете сами убедиться в этом на сайте арбитражных дел — вот ссылка на само дело, судебное заседание назначено на 16 октября.