💥 Вредную для людей поправку в НК по матвыгоде разрешили не применять задним числом

Вышло письмо Минфина от 18.09.2024 № 03-04-07/89666. Оно доведено письмом ФНС от 25.09.2024 № БС-4-11/10885@.
Речь идет о материальной выгоде по займам, которые работодатели выдают своим сотрудникам на покупку жилья. Раньше с экономии на процентах по таким займам вообще не было НДФЛ, если у сотрудника есть право на имущественный вычет.
Теперь эту норму из НК убрали и матвыгода облагается НДФЛ на общих основаниях.
Но работодатели уже не удерживали НДФЛ с сотрудников-заемщиков весь 2024 год. У бухгалтеров возникли вопросы: что же делать?
Применять эту поправку в 2024 году не надо.
Дело в том, что поправки, ухудшающие положение налогоплательщиков, не имеют обратной силы.
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