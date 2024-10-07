💥 Вредную для людей поправку в НК по матвыгоде разрешили не применять задним числом

Законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ внесены поправки в НК по НДФЛ с материальной выгоды. Поправки две: одна для налогоплательщиков положительная, другая – отрицательная. И обе вступили в силу задним числом – с 01.01.2024. Плохую поправку разрешили пока не применять.

Вышло письмо Минфина от 18.09.2024 № 03-04-07/89666. Оно доведено письмом ФНС от 25.09.2024 № БС-4-11/10885@.

Речь идет о материальной выгоде по займам, которые работодатели выдают своим сотрудникам на покупку жилья. Раньше с экономии на процентах по таким займам вообще не было НДФЛ, если у сотрудника есть право на имущественный вычет.

Теперь эту норму из НК убрали и матвыгода облагается НДФЛ на общих основаниях.

Но работодатели уже не удерживали НДФЛ с сотрудников-заемщиков весь 2024 год. У бухгалтеров возникли вопросы: что же делать?

Применять эту поправку в 2024 году не надо.

Дело в том, что поправки, ухудшающие положение налогоплательщиков, не имеют обратной силы.