IT-корпорация ABBYY уволила сотрудников из РФ

Российских IT-специалистов уволили из зарубежных офисов компании ABBYY без объяснения причин.

Корпорация ABBYY одним днем уволила специалистов из России, которые работали в зарубежных офисах компании.

Во время онлайн-встречи с руководством сотрудникам запретили писать в чат и отключили их микрофоны, а затем сообщили об увольнении без объяснения причин. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Экс-сотрудники ABBYY из Сербии, Кипра и Будапешта уже разместили объявления о поиске новой работы.

Компания ABBYY занимается обработкой документов и технологиями распознавания текстов. В 2022 году корпорация покинула российский и белорусский рынки.