За импорт вейпов таможня доначислила акцизов на 5 млрд рублей

Импортеры просят Верховный суд определиться, нужно ли дважды платить акцизы за электронные сигареты и за никотиновые жидкости в них.

Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) попросил Верховный суд прояснить позицию о доначислении налогов за импорт одноразовых электронных сигарет.

За ввезенный в 2020-2022 годах товар таможня доначислила импортерам акцизов на сумму 5 млрд рублей. Сотрудники ФТС считают, что кроме налогов на само устройство бизнес должен еще платить акцизы на никотиновую жидкость в нем. Авторы обращения считают, что такая позиция противоречит закону. Об этом пишет РБК.

В 2023 году в НК внесли изменения, которые не разрешают брать двойной акциз с электронных сигарет. Электронные средства доставки никотина также исключили из списка подакцизных товаров, налог нужно платить только на жидкости.

В 2024 году никотиновая жидкость для электронных сигарет облагается налогом по ставке 42 рубля за 1 мл, в 2025 году сумма акциза вырастет до 44 рублей, а в 2026 — до 46.

В июле 2024 года Арбитражный суд Москвы при рассмотрении дела о доначислении акциза за уже ввезенную продукцию принял сторону импортера, апелляционная инстанция и Верховный суд подтвердили правоту налогоплательщика.

Однако на следующий день та же судья ВС вынесла противоположное решение, где сказано, что налог должен быть уплачен дважды: и на жидкость, и на саму электронную сигарету.