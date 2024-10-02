За фиктивную регистрацию мигрантов оштрафуют до 10 млн рублей

У компаний, которые способствуют нелегальной миграции и нарушают правила миграционного учета, конфискуют имущество.

В Госдуму внесли разработанный депутатами законопроект, который предусматривает штрафы для юридических лиц за подделку документов в целях незаконной миграции иностранцев.

Компаниям грозит конфискация имущества и административный штраф от 5 до 10 млн рублей. За повторное нарушение придется заплатить от 10 до 60 млн.

Также к ответственности привлекут организации, которые нарушают установленные правила въезда в РФ, правила миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через Россию.

«Реализация Федерального закона, прежде всего, направлена на упреждение и пресечение противоправной деятельности, связанной с незаконной миграцией, и на обеспечение государственной и общественной безопасности», — сказано в пояснительной записке.

Закон вступит в силу сразу со дня официального опубликования.

Недавно мы писали, что МВД в 2025 году запустит публичный реестр нелегальных мигрантов. В него попадут иностранцы, которые утратили законные основания на пребывание в России.