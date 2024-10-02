С 1 октября изменен перечень операций, освобождаемых от НДС

Он убрал из п. 2 ст. 149 НК услуги по проведению техосмотра, оказываемые операторами техосмотра.
И добавил услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предоставляемые управляющими организациями, ТСЖ, жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами — при условии приобретения таких услуг у региональных операторов по обращению с ТКО.
Также теперь не подлежит обложению НДС страхование и перестрахование организацией, выполняющей функции страховой и гарантийной поддержки экспорта и импорта.
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