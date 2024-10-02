Изменен порядок формирования кредитной истории

Документ скорректировал порядок расчета величины среднемесячного платежа по договору денежного займа, кредита.
Уточнено, что размер среднемесячного платежа не рассчитывается по договору денежного займа (кредита), предоставленного заемщику-ИП на предпринимательские цели.
Источник формирования кредитной истории должен рассчитывать среднемесячный платеж по договору займа (кредита) или поручительства по денежному займу (кредиту) также на дату получения права кредитора по обязательству в результате уступки права, требования.
Теперь кредитная информация по рамочному договору (с открытыми условиями) не формируется. А только по отдельным договорам, заявкам на основании либо во исполнение рамочного договора.
Если по условиям сделки обязательство возникает перед разными источниками, то каждый из них должен отражать в кредитной информации сведения только об обязательстве субъекта перед данным источником согласно условиям сделки.
Также внесены изменения в перечни показателей кредитной информации физлица и юрлица. Теперь к показателям также относятся:
признак иностранного гражданина (признак юрлица);
сведения об обеспечиваемом обязательстве;
сведения об изменении условий обязательства в результате наступления указанного в сделке события;
сумма одобренного займа, кредита, лизинга или обеспечения.
Поправили справочники сведений о лицах и кодов сопроводительных сведений и сведений о спорах и требованиях по обязательству.
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