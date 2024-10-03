Минфин увеличит сумму займов для предоставления кредитных каникул

Чтобы механизм кредитных каникул работал и у банков не было повода отказать в предоставлении отсрочки платежей, власти поднимут лимиты займов.

Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев заявил, что власти собираются повысить предельный размер займов, по которым банки будут предоставлять кредитные каникулы.

Лимит нужно пересмотреть, поскольку средняя величина займов выросла, а банки стали чаще отказывать в отсрочке платежей из-за превышения установленной в законе максимальной суммы кредита. Об этом пишут «Известия».

Сейчас право на отсрочку платежей могут получить клиенты банков, которые взяли не больше 1,6 млн рублей на покупку автомобиля, до 450 тыс. по другим потребительским кредитам и 150 тыс. по кредитным картам.

90% заявлений на кредитные каникулы отклоняют. Чаще всего кредитные организации отказывают потому, что размер ссуды превышает установленный в законе максимум.

Постоянный механизм кредитных каникул начал работать в 2024 году. Клиенты могут один раз обратиться за отсрочкой в погашении займа, если пострадали в чрезвычайной ситуации или их доход за последние два месяца упал более чем на 30%.

Каникулы дают на шесть месяцев, в это время банк не имеет права начислять штрафы, а также взыскать предмет залога.