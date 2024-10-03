🙅 ФНС пока что отказали в праве превентивно блокировать активы бизнеса + комментарий налогового эксперта

Власти отложили рассмотрение законопроекта, по которому налоговики смогут вводить обеспечительные меры в отношении бизнеса еще до того, как будет вынесено решение по результатам проверки.

Минфин на неопределенный срок отложил рассмотрение идеи о том, чтобы ФНС могла налагать предварительные обеспечительные меры на активы компаний и ИП — до вынесения решений по итогам проверок.

В частности, налоговики не смогут наложить запрет на отчуждение имущества бизнеса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

«В связи с экономическими реалиями 2023-2024 годов, в целях сохранения оптимальной для указанного периода налоговой нагрузки на хозяйствующих субъектов, принятие этого вопроса отложено», — сказано в документе.

Сейчас налоговики могут препятствовать выводу активов только после того, как будет вынесено решение о доначислении налогов.

В 2021 году в Госдуму внесли законопроект с поправками в НК, которые разрешают сразу после составления акта налоговой проверки принимать к компаниям и ИП обеспечительные меры и запрещать без согласия ФНС отчуждать и передавать в залог имущество бизнеса. В случае выездной налоговой проверки, такие меры предлагают применять с момента ее назначения. Законопроект еще не прошел первое чтение.

Специально для «Клерка» комментирует Александр Гуров, налоговый эксперт, генеральный директор консалтинговой компании ООО «ТИН»:

«Хорошо, что на неопределенный срок. “Ястребов” в рядах Налоговой службы, готовых раздавать подобные обеспечительные меры, хватает. Подобным правом налоговые органы пользуются сейчас сразу по результатам ВНП. И, на наш профессиональный взгляд, использование данного права происходит зачастую необоснованно. Необоснованно, потому что после принятия обеспечительных мер бизнес оказывается парализованным в работе. И ни о какой дальнейшей деятельности предприятия речи не идет».

Гуров добавил, что само по себе вынесение обеспечительных мер до вынесения решения о проверке – есть ни что иное как ограничение прав налогоплательщика на распоряжение имуществом. По сути, это арест до какого-либо законного решения. Учитывая, как проходят проверки, суммы предпроверочного анализа, факты, вменяемые налогоплательщику в процессе проверки — все это может подвергаться сомнению неоднократно и сотрудниками, проводящими ВНП.

Следовательно, любое решение до вынесения результатов проверки – необъективно, заключил эксперт.