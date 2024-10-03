Следователи обвиняют блогера Аяза Шабутдинова в 70 эпизодах мошенничества

Материалы уголовного дела по обвинению Аяза Шабутдинова в мошенничестве уместились в 150 томов.

Адвокат Калой Ахильгов, который занимается защитой интересов блогера Аяза Шабутдинова, заявил, что следствие по уголовному делу завершено. Следственный комитет насчитал свыше 70 эпизодов мошенничества.

«Дальше мы будем знакомиться с материалами дела — это 150 томов. После чего дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинения. После этого дело отправится в суд, если прокуратура посчитает, что обвинение корректно», — сказал правозащитник.

Аяза Шабутдинова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц

Блогер вину не признал и считает свой арест «недоразумением» и «нездоровым сигналом» предпринимателям.

Шабутдинов основал компанию «Like Центр», которая предоставляла образовательные услуги для предпринимателей, а также сеть хостелов Like Hostel и кофе-баров Coffee Like. Блогера арестовали 3 ноября 2024 года.