Производителям радиоэлектроники продлят льготную ставку по налогу на прибыль

До конца 2027 года предприятия радиоэлектроники будут платить налог на прибыль по сниженной ставке 8%.

Кабмин согласовал продление льготы по налогу на прибыль для производителей радиоэлектроники. Доходы, которые выпадут из бюджета, могут превысить 30 млрд рублей в год.

Компании смогут до 2027 года платить в федеральный бюджет налог на прибыль по ставке 8%, а в региональный — 0%. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект Минфина.

Производители радиоэлектроники до конца 2024 года платят налог на прибыль по ставке 3%. Если поддержку бы отменили, то компании с 2025 года платили бы 25%.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что благодаря поддержке в 2023 году организации радиоэлектроники сэкономили больше 70 млрд рублей.