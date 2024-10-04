Чтобы вернуться на УСН, не нужно будет применять ОСНО целый год

При слете с УСН в 2024 году, можно вернуться на упрощенку с 2025 года при доходе до 337,5 млн за 9 месяцев.

В НК дополнят, что лимит дохода в 337,5 млн в этом году не индексируется. Также пропишут, что коэффициент-дефлятор для УСН на 2025 год равен 1. Об этом подробнее здесь.

Закон 176-ФЗ о налоговой реформе повысил лимиты для применения УСН с 2025 года и установил переходное правило: организации и ИП, утратившие в 2024 году право на УСН, превысив действующий лимит по доходам, вправе вновь перейти на упрощенку с 1 января 2025 года. То есть не нужно ждать один год.

При этом доходы не должны перевалить за 337,5 млн по итогам девяти месяцев 2024 года. Для этого складывают доходы после перехода на общий режим и доходы в период УСН.

Правительство оперативно разработало законопроект № 727330-8 с изменениями в НК, который уточнит и дополнит нормы, внесенные законом 176-ФЗ. По нему сумма 337,5 млн и лимит, ограничивающий право перейти на УСН с нового года, в 2024 году индексировать на коэффициент-дефлятор не будут.

Ранее установленные коэффициенты-дефляторы, необходимые для применения норм НК об УСН, с 1 января 2025 года применять не будут.

С 2025 года слет с УСН будет одномоментный и без градации – уход с привычных ставок или полная утрата УСН.