Верховный суд: арбитражный управляющий может получать ежемесячные выплаты и проценты от погашения долгов

При ликвидации арбитражные управляющие имею право не только на ежемесячные выплаты, но и на проценты, если компания погасила долги. Такой же подход применяется при банкротстве.

Верховный суд рассмотрел жалобу арбитражного управляющего Любови Киреевой о вознаграждении за распределение имущества ликвидированной компании. Она потребовала 680 тыс. рублей в качестве фиксированной выплаты и 364,9 тыс. рублей дополнительного вознаграждения в виде процентов от погашения долга.

Суды нижестоящих инстанций отказали в удовлетворении этих требований, поскольку вознаграждение арбитражного управляющего должно быть соразмерным выполненной работе. Также суды обратили внимание на то, что Киреева не предоставила достаточных доказательств, которые позволяют оценить объем ее работы. Требование о выплате процентов сочли необоснованным. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражного суда.

Любовь Киреева заявила, что продала недвижимость ликвидированной компании за 14 млн рублей и удовлетворила требования всех кредиторов. Заявитель считает обоснованной выплату процентов, поскольку средства от продажи имущества поступили в распоряжение арбитражного управляющего, и она имеет право взять деньги за управление этими средствами до их передачи кредиторам.

Верховный суд согласился с доводами арбитражного управляющего, отменил акты нижестоящих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение.

Юристы считают выводы ВС справедливыми, поскольку управляющий не может остаться без выплат из-за того, что «речь идет о ликвидации, а не о банкротстве». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководителя банкротной практики «Лемчик, Крупский и партнеры» Давида Кононова.

Право арбитражного управляющего на проценты — предельно важная позиция Верховного суда. Раньше суды считали, что специалистам нужно выплачивать только фиксированные ежемесячные вознаграждения.