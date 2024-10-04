Для учета рекламных подарков и призов у бухгалтера есть два варианта

Многие компании закупают подарочные наборы (призы) с целью награждения победителей (не своих работников) при проведении рекламных мероприятий.

На практике для бухгалтерского учета подарков, призов контрагентам, партнерам и участникам рекламных мероприятий организации, а также к праздничным датам, есть следующие варианты:

Стоимость приобретенных подарков относят в момент приобретения на счет прочих расходов 91.2 «Прочие расходы». Для контроля за движением подарков ‒ их учет на забалансовом счете. Приобретенные подарки учитывают на счете 10 «Материалы», а в момент передачи получателю их стоимость включают в прочие расходы и относят на счет 91.2.

Инструкция по применению плана счетов не запрещает использовать счет 10 для учета материальных ценностей, не являющихся запасами.

Стоимость безвозмездно переданного имущества и затраты, связанные с его передачей, в расходах при расчете налога на прибыль не учитывают. Поэтому стоимость подарков доходы не уменьшает.

С УСН при объекте «доходы минус расходы» — то же самое.

Если даритель — плательщик НДС, в день передачи одаряемому неденежного подарка он должен начислить НДС.

Стоимость подарков, раздаваемых в ходе рекламной компании физлицам, это их доход в натуральной форме. Он облагается НДФЛ, если стоимость рекламной продукции, переданной конкретному физическому лицу за налоговый период, превышает 4 000 руб. — п. 28 ст. 217, п. 1 ст. 210 НК.

Со стоимости рекламной продукции меньше этого порога исчислять и удерживать НДФЛ не нужно.