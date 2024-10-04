Для учета рекламных подарков и призов у бухгалтера есть два варианта

На практике для бухгалтерского учета подарков, призов контрагентам, партнерам и участникам рекламных мероприятий организации, а также к праздничным датам, есть следующие варианты:
Стоимость приобретенных подарков относят в момент приобретения на счет прочих расходов 91.2 «Прочие расходы». Для контроля за движением подарков ‒ их учет на забалансовом счете.
Приобретенные подарки учитывают на счете 10 «Материалы», а в момент передачи получателю их стоимость включают в прочие расходы и относят на счет 91.2.
Инструкция по применению плана счетов не запрещает использовать счет 10 для учета материальных ценностей, не являющихся запасами.
Стоимость безвозмездно переданного имущества и затраты, связанные с его передачей, в расходах при расчете налога на прибыль не учитывают. Поэтому стоимость подарков доходы не уменьшает.
С УСН при объекте «доходы минус расходы» — то же самое.
Если даритель — плательщик НДС, в день передачи одаряемому неденежного подарка он должен начислить НДС.
Стоимость подарков, раздаваемых в ходе рекламной компании физлицам, это их доход в натуральной форме. Он облагается НДФЛ, если стоимость рекламной продукции, переданной конкретному физическому лицу за налоговый период, превышает 4 000 руб. — п. 28 ст. 217, п. 1 ст. 210 НК.
Со стоимости рекламной продукции меньше этого порога исчислять и удерживать НДФЛ не нужно.
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Комментарии1
в отношении налога на прибыль налоговая писала иначе. Мнение поменялось? ссылку на разъяснения можете привести?
ПИСЬМО
от 10 марта 2017 г. N 03-07-11/13704
"...Из положений абзаца пятого пункта 4 статьи 264 Кодекса следует, что расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, осуществленные им в течение отчетного (налогового) периода, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 Кодекса.
Если призы (сертификаты) передаются покупателям в рамках проведения рекламной акции, то стоимость указанных призов должна учитываться на основании подпункта 28 пункта 1 и абзаца пятого пункта 4 статьи 264 Кодекса в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 Кодекса.
Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.