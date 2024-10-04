Особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), свободные экономические зоны (СЭЗ)

Компании из особых экономических зон смогут закладывать арендные права на землю

Чтобы инвесторы получали больше финансирования под свои проекты, власти позволят резидентам ОЭЗ передавать в залог арендные права на государственную землю.

Резидентам особых экономических зон (ОЭЗ) разрешат передавать в залог права на земельные участки, которые они берут в аренду у государства.

Законопроект с новыми положениями внесут в Госдуму и примут до конца 2024 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак.

«Рассчитываем, что его оперативно рассмотрят и поправки примут до конца года. Это позволит резидентам на инвестиционной стадии получать кредитные средства под залог создаваемых объектов», — сказал вице-премьер.

Передавая в залог арендные права, компании из ОЭЗ смогут получать кредиты для реализации инвестиционных проектов на этапе строительства. Чтобы получить такой кредит, требуется передача в залог не только строящегося объекта, но и арендных прав на землю.

Процесс передачи арендных прав будет урегулирован постановлением правительства. Если заемщик нарушит обязательства, банк передаст арендные права на имущество и землю другим резидентам ОЭЗ или компаниям, которые предложат региональные власти.

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