Компании из особых экономических зон смогут закладывать арендные права на землю

Чтобы инвесторы получали больше финансирования под свои проекты, власти позволят резидентам ОЭЗ передавать в залог арендные права на государственную землю.

Резидентам особых экономических зон (ОЭЗ) разрешат передавать в залог права на земельные участки, которые они берут в аренду у государства.

Законопроект с новыми положениями внесут в Госдуму и примут до конца 2024 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак.

«Рассчитываем, что его оперативно рассмотрят и поправки примут до конца года. Это позволит резидентам на инвестиционной стадии получать кредитные средства под залог создаваемых объектов», — сказал вице-премьер.

Передавая в залог арендные права, компании из ОЭЗ смогут получать кредиты для реализации инвестиционных проектов на этапе строительства. Чтобы получить такой кредит, требуется передача в залог не только строящегося объекта, но и арендных прав на землю.

Процесс передачи арендных прав будет урегулирован постановлением правительства. Если заемщик нарушит обязательства, банк передаст арендные права на имущество и землю другим резидентам ОЭЗ или компаниям, которые предложат региональные власти.