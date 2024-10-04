Клиенты 13 банков столкнулись с двойными списаниями средств

В платежных терминалах Сбера произошел сбой, из-за которого задвоились банковские операции. В течение нескольких дней клиентам вернут ошибочно списанные средства.

В течение недели сразу у 13 банков задвоились операции из-за сбоя на стороне Сбербанка, который предоставляет услуги эквайринга.

У клиентов, которые оплачивали покупки по карте, денежные средства списались дважды. Сбой повлиял на СДМ-банк, банк «Зенит» и УБРиР. Об этом пишет Frank media.

«Двойные списания произошли в связи со сбоем в терминалах Сбербанка, суммы будут возвращены автоматически. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы это решилось как можно скорее», — сказал представитель УБРиРа.

Отмену по задвоенным платежам в СДМ-банке обещали провести в пятницу до 16:00 мск. Остальным клиентам банки называют разные сроки возврата денежных средств. В основном это от одного до нескольких дней — в зависимости от даты, когда произошла ошибка.

«Специалисты НСПК получили от банка-эквайера, у которого произошли двойные списания, данные, проверили их и сегодня направляют всем банкам-эмитентам», — заявили в НСПК.

В конце сентября у Сбера произошло «несколько дублей биллинга операций». Эта информация есть в рассылке Национальной системы платежных карт (НСПК) для участников финансового рынка.

2 октября Газпромбанк предупредил клиентов о возможной ошибке, из-за которой будет некорректно отображаться баланс по счету.