ФНС привела обзор 23 жалоб налогоплательщиков за второй квартал 2024 года

В отдельном письме ФНС собрала обзор своих правовых позиций, сформированных по результатам рассмотрения жалоб налогоплательщиков, в том числе апелляционных, за второй квартал 2024 года.

В письме от 20.09.2024 № БВ-4-9/10821@ Налоговая служба отметила, что продолжает практику освещения правовых подходов по наиболее распространенным категориям споров, подлежащих урегулированию на уровне Центрального аппарата ФНС.

В обзоре 23 эпизода. Они разделены по разделам налогового администрирования и контроля — ЕНС, споры по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, связанные с госрегистрацией юридических лиц и ИП, отдельные вопросы привлечения к ответственности, иные налоговые споры.

Особо отмечено, что данный обзор обязателен к применению в работе нижестоящими налоговыми органами, а также будет полезен налогоплательщикам при защите своих законных прав.