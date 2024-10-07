Перестановка слов в номенклатуре в УПД не влияет на льготу по НДС

Главное – суть, утверждает ФНС в письме от 17.07.2024 № СД-4-2/9078@.
Медицинские изделия, которые входят в перечень из постановления Правительства от 30.09.2015 № 1042, освобождены от НДС. В этом перечне приведены наименования товаров в разрезе кодов ОКПД.
Есть условие – наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие.
Между тем в первичных отгрузочных документах иногда приходится указывать название изделия несколько иначе – не так, как оно значится в регудостоверении.
В частности, так бывает при госконтрактах. Поставщик вынужден выбирать номенклатуру для УПД из каталога в АИС «Портал поставщиков».
Но это неважно. Льгота по НДС сохранится.
Несоответствие наименования медицинского изделия, указанного в УПД, наименованию, указанному в регудостоверении, в части перестановки слов или его дополнения артикулом и иными характеристиками и атрибутами само по себе не является основанием для отказа в применении освобождения по НДС.
Главное, чтобы реализуемый товар по сути соответствовал товару, на который выдано регистрационное удостоверение.
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