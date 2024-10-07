📉 Упрощенцы будут платить НДС, даже если бизнес из-за этого будет убыточным

Если в 2024 году доход превысил 60 млн, но не превысил 250 млн рублей, то можно выбрать пониженную ставку НДС 5% без права на вычет.
Минфин в письме от 16.07.2024 № 03-07-11/66265 рассмотрел такую ситуацию: у компании, которая работает на грани рентабельности, в 2024 году выручка будет около 80 млн рублей. Повышать цены – нереально и дополнительные 5% НДС делают бизнес убыточным.
Но даже при таких вводных НДС все равно придется платить – или 5% без вычета, или 20% с вычетом.
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Комментарии8
Пу!
Неужели чиновники Минфина и депутаты не понимаю, что оборотный налог в виде 5-7% НДС, при невозможности бизнеса увеличить цену , фактически уменьшит на ту же самую сумму налог УСН ... Просто произойдет перераспределение денег с регионального УСН на федеральный НДС
если бы... УСН уменьшится незначительно. Но зато дополнительно появится НДС.
Рост налоговой нагрузки почти в 2 раза
Перераспределение было бы, если бы УСН отменили на сумму НДС. А так просто ещё один налог добавится.
И много ИП больше 60 миллионов выручка? Чего вой подняли?
а причем тут ИП?
Да и у ИП не так и редко более 60 млн. Тем более речь не про прибыль, а про выручку
Еще построже спросите и получше посчитайте много их или нет.
Какая разница сколько их? Это некоторое множество людей, им можно на ровном месте поднимать налоги?
Это разве много? Это всего 5 миллионов в месяц.