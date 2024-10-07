📉 Упрощенцы будут платить НДС, даже если бизнес из-за этого будет убыточным

Все компании и ИП на УСН с выручкой в 2024 году свыше 60 млн рублей, в 2025 году будут платить НДС.

Если в 2024 году доход превысил 60 млн, но не превысил 250 млн рублей, то можно выбрать пониженную ставку НДС 5% без права на вычет.

Минфин в письме от 16.07.2024 № 03-07-11/66265 рассмотрел такую ситуацию: у компании, которая работает на грани рентабельности, в 2024 году выручка будет около 80 млн рублей. Повышать цены – нереально и дополнительные 5% НДС делают бизнес убыточным.

Но даже при таких вводных НДС все равно придется платить – или 5% без вычета, или 20% с вычетом.