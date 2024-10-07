НДС

📉 Упрощенцы будут платить НДС, даже если бизнес из-за этого будет убыточным

Все компании и ИП на УСН с выручкой в 2024 году свыше 60 млн рублей, в 2025 году будут платить НДС.

Если в 2024 году доход превысил 60 млн, но не превысил 250 млн рублей, то можно выбрать пониженную ставку НДС 5% без права на вычет.

Минфин в письме от 16.07.2024 № 03-07-11/66265 рассмотрел такую ситуацию: у компании, которая работает на грани рентабельности, в 2024 году выручка будет около 80 млн рублей. Повышать цены – нереально и дополнительные 5% НДС делают бизнес убыточным.

Но даже при таких вводных НДС все равно придется платить – или 5% без вычета, или 20% с вычетом.

Подробнее о том, как выбрать выгодную налоговую ставку и уберечь бизнес на УСН от разорения, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 для упрощенцев. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

Комментарии

8
  • понаехавший Тут

    Неужели чиновники Минфина и депутаты не понимаю, что оборотный налог в виде 5-7% НДС, при невозможности бизнеса увеличить цену , фактически уменьшит на ту же самую сумму налог УСН ... Просто произойдет перераспределение денег с регионального УСН на федеральный НДС

    • бух2007

      фактически уменьшит на ту же самую сумму налог УСН ..

      если бы... УСН уменьшится незначительно. Но зато дополнительно появится НДС.

      Рост налоговой нагрузки почти в 2 раза

    • Ирина

      Перераспределение было бы, если бы УСН отменили на сумму НДС. А так просто ещё один налог добавится.

  • meleshenckovladimir

    И много ИП больше 60 миллионов выручка? Чего вой подняли?

    • бух2007

      И много ИП больше 60 миллионов выручка?

      а причем тут ИП?

      Да и у ИП не так и редко более 60 млн. Тем более речь не про прибыль, а про выручку

    • В Виктория
      Главный бухгалтер

      Еще построже спросите и получше посчитайте много их или нет.

      Какая разница сколько их? Это некоторое множество людей, им можно на ровном месте поднимать налоги?

    • g3766

      Это разве много? Это всего 5 миллионов в месяц.