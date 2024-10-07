ОСАГО по камерам будут проверять с марта 2025 года

Эксперимент с проверкой страховки по камерам дорожного движения продлится 12 месяцев. Пока что нарушителей не будут штрафовать, но им пришлют уведомление на Госуслугах.

С 1 марта 2025 года в экспериментальном режиме начнет работать система проверки полисов ОСАГО по камерам дорожного движения. Эксперимент продлится в течение года. В это время водителей не будут штрафовать, но пришлют предупреждение через портал Госуслуги.

В ходе эксперимента власти проверят работу системы, а также дадут возможность нарушителям оформить страховку. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на решение заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова.

Сейчас без страховки передвигаются 7-10% участников дорожного движения или 36 млн водителей. Новая система позволит отследить, в каких регионах водители чаще ездят без ОСАГО.

Механизм проверки будет работать следующим образом: дорожные камеры снимают весь поток автомобилей, затем информационная система ГАИ сопоставляет номера машин с базой страховщиков. Если полис найден, то фотографию автомобиля удалят. Если страховки нет, то система на следующий день отправит повторный запрос на проверку. Это позволит избежать ошибок в случае, когда у водителя есть бумажный полис, но его еще не внесли в базу.

За отсутствие ОСАГО система отправит водителю предупреждение на портале Госуслуги, а после окончания эксперимента нарушителей будут штрафовать.

Сейчас за отсутствие страховки положен штраф 800 рублей. Власти обсуждают возможность штрафовать водителей на эту сумму за каждый день езды без полиса. За 20 дней это будет уже 16 тыс. рублей, что дороже, чем приобрести страховку. Средняя стоимость ОСАГО сейчас составляет 7,2-7,4 тыс. рублей.