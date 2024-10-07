Анатолий Аксаков: банки дружественных государств хотят открывать филиалы в РФ

Новый закон позволяет всем иностранным банкам открыть один филиал в России, но в условиях санкций это будет интересно в основном организациям из дружественных стран.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что кредитные организации из дружественных стран заинтересованы открывать филиалы в России.

«Ко мне поступают сигналы из дружеских стран о желании открыть у нас филиалы, готовности войти в капитал. Например, банки из Китая, Вьетнама также рассматривают варианты открытия филиалов в России», — сказал Анатолий Аксаков.

С 1 сентября 2024 года начал действовать закон, по которому иностранные банки могут открывать филиалы в РФ. До этого момента им можно было заводить только представительства и дочерние банки.

Иностранные филиалы позволят развивать систему международных расчетов и привлекать зарубежные инвестиции для финансирования экономики.